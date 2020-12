Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com (15.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe zahlreiche Töchter unter seinem Dach versammelt. Mit Sapphire Ventures, Qualtrics und Concur habe DER AKTIONÄR bereits drei dieser Tochter-Firmen vorgestellt. Heute gehe es um Ariba.Ariba sei von den Walldorfern im Jahr 2012 übernommen worden. Ariba stelle Lieferantenmanagement-Software bereit. Dabei handle es sich um eine cloudbasierte Plattform, die dem Kunden ermögliche, den gesamten Beschaffungsprozess digital abzubilden und zu steuern.Laut SAP sei Ariba zudem mit einem weltweiten jährlichen Handelsvolumen von über 4,1 Bio. Dollar in mehr als 180 Ländern die größte Handelsplattform der Welt.Dabei würden sich die Lösungen von Ariba in den Bereichen Lieferantenmanagement, Strategic Sourcing, Logistikkette, Beschaffung und Financial Supply Chain einsetzen lassen.Da viele kaufmännische Aufgaben eng mit dem Logistik-Prozess verflochten seien, sei Ariba eine wichtige und notwendige Ergänzung des bestehenden SAP-Portfolios. Obwohl SAP die Geschäftszahlen zu Ariba nicht einzeln ausweise, dürfte klar sein, dass Ariba angesichts des enormen Handelsvolumens auf seiner Plattform ein wichtiger Umsatztreiber der Walldorfer sei.DER AKTIONÄR bleibe für die SAP-Aktie langfristig bullish und rate Investierten, dabei zu bleiben. Anleger an der Seitenlinie sollten ein charttechnisches oder fundamentales Kaufsignal abwarten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link