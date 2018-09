Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.

Die SAP-Aktie habe sich sowohl im bisherigen Jahres- sowie Quartalsverlauf als auch seit Monatsbeginn deutlich besser entwickelt als der DAX®. Unter dem Strich habe der Technologietitel also eine nachhaltige Relative Stärke aufgebaut. Aus charttechnischer Sicht schlage sich dieses Verhaltensmuster in der Ausprägung eines klassischen Dreiecks nieder, während der Auswahlindex eine deutliche Korrektur durchgeschritten habe. Wenngleich es sich bei diesem Pattern um eine eher trendbestätigende Formation handle, sollten sich Anleger prozyklisch im Ausbruchsfall positionieren. Das heiße bei einem Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 104,72 EUR) springe die Börsenampel wieder auf "grün". Dies gelte umso mehr, als dass die SAP-Aktie zu den wenigen DAX®-Titel zähle, die sich gemessen an der objektiven Auswertung im Rahmen des HSBC-Trendkompasses weiterhin in einem idealtypischen Aufwärtstrend befinden würden.

Andererseits ginge ein Abgleiten unter die untere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 99,08 EUR) mit einem Rebreak des alten Allzeithochs bei 100,70 EUR einher, was wiederum für einen deutlichen Nackenschlag sorgt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.09.2018)