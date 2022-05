Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (18.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP-Gründer und Aufsichtsratsboss Hasso Plattner wolle trotz Kritik von Aktionärsvertretern sich auf der Hauptversammlung des Softwarekonzerns erneut in den Aufsichtsrat wählen lassen. Dies habe der Konzern heute bekannt gegeben. Unterdessen verliere die SAP-Aktie im frühen Mittwochshandel knapp ein Prozent.Der Nominierungsausschuss sowie der Aufsichtsrat hätten nach ausführlichen Beratungen beschlossen, Plattner für eine letzte Amtszeit von zwei Jahren vorzuschlagen, obwohl Plattner die für den Aufsichtsrat beschlossene Regelaltersgrenze von 75 Jahren sowie die Regelzugehörigkeitsdauer von zwölf Jahren bereits überschritten habe, habe es in der Einladung zur Hauptversammlung geheißen. Plattner verfüge über "herausragende Erfahrungen und Kenntnisse über die Gesellschaft". Dieses Wissen wolle der Aufsichtsrat erhalten.Plattner sei seit der Gründung vor 50 Jahren mit SAP eng verbunden, er sei Vorstandssprecher gewesen und sei seit 2003 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Im Falle einer Wiederwahl wolle Plattner wieder für den Vorsitz des Gremiums kandidieren.Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapier (DSW) habe im Vorfeld die Nachfolgeregelung für den Aufsichtsratsvorsitz kritisiert und angekündigt, gegen die Wiederwahl von Plattner zu stimmen.Die mögliche Wiederwahl von Hasso Plattner könne heute der SAP-Aktie keine neuen Impulse verleihen. Als langjähriger Aufsichtsratschef sei Plattner dafür mitverantwortlich, dass die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns in den vergangenen Jahren ihren "Sexappeal" bei Investoren verloren habe.DER AKTIONÄR bleibt weiterhin an der Seitenlinie, so Emil Jusifov. (Analyse vom 18.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link