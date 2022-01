Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,64 EUR -5,12% (27.01.2022, 15:08)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,48 EUR -5,43% (27.01.2022, 14:54)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (27.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie stehe am heutigen Donnerstag massiv unter Druck. Der DAX-Titel sei im Zuge des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr vergangenen Jahres gefallen. Aktuell belaste ein schwacher Ausblick und die angespannte Lage am Gesamtmarkt die Anleger des Softwareherstellers.Der Aktienkurs sei im frühen Handel um fast neun Prozent auf 107,58 Euro abgesackt. Damit sei das Papier so billig wie seit April 2021 nicht mehr gewesen. Zuletzt habe sich die SAP-Aktie zumindest etwas stabilisieren können, habe mit rund 110 Euro aber immer noch rund sechs Prozent unter dem Niveau des Vortags und damit am Ende des DAX gelegen.Der Börsenwert des Unternehmens sei somit um rund neun Milliarden Euro auf rund 136 Mrd. Euro abgesackt. Damit sei SAP in dieser Wertung wieder auf Rang zwei hinter den Gashersteller Linde abgesunken, der zuletzt auf knapp 140 Mrd. Euro gekommen sei.Mit dem Minus vom Donnerstag sei das Papier auch im bisherigen Jahresverlauf deutlich in die Verlustzone gerutscht. In den ersten Wochen des Jahres habe der Kurs rund elf Prozent nachgegeben - damit gehöre SAP bis dato zu den zehn größten Verlierern im DAX.Engagierte Anleger beachten den Stopp bei 95 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: