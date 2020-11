Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (02.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SAP gehöre seit vielen Jahren zu den besten deutschen und europäischen Unternehmen. Die starke operative Entwicklung des Softwareriesen habe sich auch am Aktienkurs der Walldorfer widergespiegelt. Entsprechend seien die meisten Analysten für SAP quasi "bullish by nature" gewesen. Doch dies scheine sich langsam zu ändern.So habe die UBS SAP von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 142 auf 97 Euro gesenkt. Der Softwarekonzern wolle wohl im Mittelpunkt bleiben, wenn der Weg die Kunden in die Cloud führe. Vorerst dürften die Umsätze mit solchen Lösungen aber weiter sinken und so liege es für Anleger nicht auf der Hand, jetzt auf diese Story zu setzen. Die Gewinnaussichten seien in den Jahren 2021 und 2022 dürftig.Auch die Commerzbank habe das Kursziel für SAP von 170 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. SAP stehe im Cloud-Geschäft vor einer mehrjährigen Beschleunigungsphase. Dies bedeute eine Abkehr vom bisherigen Weg profitablen Wachstums. Positiv sei die Absehbarkeit einer Verdreifachung des Cloud-Umsatzes bis 2026. Die Commerzbank begründe die deutliche Kurszielsenkung für SAP mit corona-bedingten Verzögerungen sowie dem Umsetzungsrisiko.Auch "Der Aktionär" sehe bei SAP kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial. Langfristig würden die Aussichten der Walldorfer aber intakt bleiben, vorausgesetzt das Management habe mit seiner Cloud-Strategie Erfolg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.Börsenplätze SAP-Aktie: