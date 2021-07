Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,60 EUR +0,39% (09.07.2021, 16:38)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,80 EUR +0,50% (09.07.2021, 16:24)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (09.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Softwareriesens SAP habe es endlich geschafft. Die Kurslücke, die der Wert im letzten Herbst infolge enttäuschender Quartalszahlen aufgerissen habe, sei nun geschlossen. Nehme der Titel jetzt erst so richtig Fahrt auf oder sei mit dem Erreichen des Kursziels der Höhenflug vorbei?Ganze achteinhalb Monate habe es gedauert. Nun sei es endlich soweit. Am 26. Oktober habe die SAP-Aktie infolge schlecht ausgefallener Quartalszahlen eine gewaltige Kurslücke zwischen 105,40 und 124,08 Euro aufgerissen. Mittel- bis langfristig seien die Aussichten aber weiterhin gut geblieben, sodass sich der Wert mühselig nach oben gekämpft habe. Nach zwei zwischenzeitlichen Korrekturen im März und Mai habe es die Aktie nun am Mittwoch geschafft, die Lücke endgültig zu schließen.Das charttechnische Kursziel sei somit erreicht worden. Jetzt stelle sich natürlich die Frage: Wie gehe es weiter? Insgesamt sehe es für die Aktie weiterhin gut aus. Der Kurs bewege sich inzwischen in einem stabilen Aufwärtskanal in Richtung Norden. Die steigende Trendstärke (ADX-Indikator) bestätige dies. Auch die Standard-Indikatoren (RSI und Stochastik) würden sich im neutralen Bereich bewegen, sodass starke Gegenbewegungen relativ unwahrscheinlich seien.Charttechnisch sehe es für die SAP-Aktie gerade gut aus. Könnten auch die Quartalszahlen am 21. Juli überzeugen, stehe einer anhaltenden Aufwärtsbewegung nichts im Weg. Anleger bleiben dabei, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: