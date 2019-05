ISIN SAP-Aktie:

Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Analysten der UBS würden bei der SAP-Aktie den Daumen heben und das Kursziel auf 117 Euro erhöhen. Der deutsche Softwarekonzern dürfte in den kommenden fünf Jahren 12,7 Mrd. Euro an zusätzlichen Mitteln erwirtschaften, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Analysten der Schweizer Großbank seien von der SAP-Entwicklerkonferenz "Sapphire" angetan gewesen. Zwar sei es v.a. um den Zukauf von Qualtrics gegangen, doch auch die Integration des sich ständig vergrößernden Produkt-Portfolios habe im Fokus gestanden.SAP sei auf dem richtigen Kurs und habe die langfristigen Ziele gesetzt. Das erste Quartal habe bereits gezeigt, dass diese Ziele durchaus erreichbar seien. Das von CEO McDermott ausgerufene Kursziel von rund 244 Euro müsse die Aktie aber erst noch erreichen. Dabeibleiben mit Kursziel 140 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:113,50 EUR +1,28% (21.05.2019, 22:25)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:113,76 EUR +1,66% (21.05.2019, 17:35)