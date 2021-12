Börsenplätze SAP-Aktie:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (20.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das Jahr 2021 neige sich so langsam dem Ende zu. Die SAP-Aktionäre dürften mit gemischten Gefühlen auf dieses Jahr zurückblicken. Das Papier habe sich zwar von seinen Crash-Tiefs erholt und komme seit Jahresanfang auf ein Kursplus von knapp 15 Prozent. Seit April bewege sich der Titel jedoch nur noch seitwärts und sei mehrmals an der Überwindung der 130-Euro-Marke gescheitert. Die Gründe dafür lägen auf der Hand.SAP habe in diesem Jahr zwar gleich mehrfach seine Prognose angehoben und auch in der Cloud deutliche Fortschritte erzielen können, im Vergleich zur Konkurrenz hätten die Walldorfer jedoch noch Aufholpotenzial.Insbesondere die Erzrivalen Salesforce und Oracle hätten SAP in Sachen Wachstum in diesem Jahr outperformt. Salesforce glänze mit Wachstumsraten von über 20 Prozent und gewinne damit weitere Marktanteile im CRM-Bereich (Software für Kundenbeziehungsmanagement) gegenüber SAP.Noch problematischer sei allerdings die Stärke von Oracle, das im Kerngeschäft von SAP - der ERP-Software - tätig sei. Zuletzt habe Oracle seine ERP-Cloud-Umsätze um satte 35 Prozent (Fusion ERP) respektive 29 Prozent (NetSuite ERP) steigern können. Insgesamt seien die Clouderlöse im Q3 um 22 Prozent auf 2,7 Milliarden und die Lizenzerlöse um 16 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar gestiegen.Dies dürfte angesichts der jüngsten Quartalsergebnisse auf Oracle deutlich mehr zutreffen, das offensichtlich auch mehr Neukunden als SAP gewinne (bei SAP dürfte ein Teil des Cloud-Wachstums auf die Cloud-Umstellung der bestehenden Lizenzkunden zurückzuführen sein). Nicht so gut schmecken dürfte Klein zudem, dass die Oracle-Aktie mit einer Performance von +50 Prozent seit Jahresanfang an der Börse besser abschneide als SAP.Die SAP-Verantwortlichen würden die Erwartungshaltung der Investoren kennen. Laut CEO Klein würden die Anleger sehen wollen, dass SAP nun liefere. Man werde das auch tun, brauche dazu aber "das eine oder andere Quartal mehr", so Klein im Handelsblatt-Interview."Der Aktionär" will SAP die notwendige Zeit geben und belässt die Aktie auch über das Jahr 2021 hinaus auf seiner Empfehlungsliste, so Emil Jusifov. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link