Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,96 EUR +1,50% (26.03.2019, 14:02)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com (26.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nachdem der DAX-Titel die 200-Tage-Linie mit voller Wucht nach oben durchbrochen habe, sei es in den vergangenen Tagen leicht nach unten gegangen. Langfristig orientierte Investoren sollte die leichte Abwärtsbewegung jedoch keinesfalls beunruhigen. Der Relative Stärke Index habe ebenfalls wie der MACD nach dem rasanten Ausbruch ein überkauftes Niveau erreicht. Zudem müsse sich der DAX wegen der Konjunktursorgen mit deutlich größeren Kursverlusten herumschlagen - die SAP-Aktie halte sich hier gut. Der seit Jahreswechsel bestehende Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Ein Rücksetzer auf die 200-Tage-Linie bei aktuell 96,60 Euro könnte diesen Trend aber brechen.Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie würden damit charttechnisch entscheidend bleiben. Fundamental sehe DER AKTIONÄR das große Wachstums-Versprechen des SAP-Vorstandes als erreichbares Ziel an. Gelinge es der Softwareschmiede tatsächlich, die Wachstumsraten derart zu beschleunigen, dürfte unter Voraussetzung gleichbleibender Bewertungskennzahlen die Aktie vor einer Fortsetzung der Rally stehen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der SAP-Aktie dabei zu bleiben - da ist noch Luft! (Analyse vom 26.03.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:99,61 EUR +0,98% (26.03.2019, 13:46)