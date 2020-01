Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe."Never change a winning team" laute ein englisches Sprichwort. Für SAP gelte das nicht - im Oktober 2019 sei völlig überraschend der langjährige CEO Bill McDermott gegangen. Und als ob das nicht genug wäre, starte das neue Führungsduo - Jennifer Morgan und Christian Klein - gleich mit einer umfassenden personellen Neuorganisation des Managements.Wie die SAP-Chefs mitgeteilt hätten, hätten bereits mehrere leitende Angestellte das Unternehmen verlassen, darunter auch der ehemalige Leiter der Marketing- und Kommunikationsabteilung Nick Tzitzon und der Chief Transformation Officer Deepak Krishnamurthy. Weitere sollten laut Klein und Morgan folgen. Dazu komme die bereits von McDermott beschlossene Umstrukturierung der Belegschaft. Eine Vielzahl von älteren Angestellten solle im Rahmen eines Vorruhestandprogramms oder mit Hilfe großzügiger Abfindungsangebote verabschiedet werden.SAP wolle sich in Zukunft noch mehr auf die Bereiche mit hohem Wachstumspotenzial wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz oder Blockchain fokussieren. Die neuen Mitarbeiter sollten Qualifikationen aus diesen strategisch wichtigen Wachstumsfeldern mitbringen.Die Einspar- und Umstrukturierungsmaßnahmen würden auch Marketing und Vertrieb betreffen. So sollten die bisher weitgehend unabhängig agierenden Tochterfirmen noch stärker in den globalen Vertrieb von SAP eingegliedert werden. Morgan und Klein würden von der Schaffung einheitlicher Kunden- und Mitarbeitererfahrung sprechen.Fundamental stehe SAP nach wie vor gut da. Im Peer Group Vergleich komme der Walldorfer Konzern mit einem 20er-KGV von 22 und einem 20er-KUV von 5 auf eine relativ günstige Bewertung. Allerdings dürften die Wettbewerber Salesforce.com und Workday gemessen am erwarteten Umsatz deutlich stärker wachsen.Die SAP-Aktie befinde sich im langfristigen Aufwärtstrend. Kurzfristig scheine sich aber eine Widerstandszone bei 125 Euro gebildet zu haben, welche für einen nachhaltigen Ausbruch überwunden werden müsse.Das deutsche Softwarehaus befinde sich mitten im Umbau und müsse zeigen, dass die beschlossenen Maßnahmen erfolgreich seien. Investierte Anleger könnten weiterhin dabei bleiben. Der Anleger an der Seitenlinie warte für den Einstieg die weitere Entwicklung bei SAP ab, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2020)