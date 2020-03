Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



101,12 EUR -6,37% (09.03.2020, 12:04)



101,08 EUR -5,99% (09.03.2020, 11:49)



DE0007164600



716460



SAP



SAP



SAPG.DE



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Mit Blick auf die aktuelle Börsenpanik durch den Corona-Virus erweise sich SAP mit seinem Cloud-Geschäft und dessen wiederkehrenden Einnahmen als stabilisierender Faktor. Diese vorhersehbaren Umsätze würden Sicherheit schaffen - eigentlich. Trotzdem falle die Aktie gnadenlose sechs Prozent. Analysten sollten dennoch optimistisch bleiben.SAP-Finanzchef Luka Mucic mache den Anlegern Hoffnung: SAP bleibe trotz aller Krisen zuversichtlich, die Profitabilität über die bisher kommunizierten Ziele hinaus steigern zu können. In den zukunftsträchtigen, sich mehr und mehr in die Cloud verschiebenden, Bereiche Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) seien Bruttomargen von mehr als 80 Prozent zu erreichen.Zum ersten Quartal 2020 seien keine genauen Aussagen gemacht worden. Wie gewohnt hätten sich neue Aufträge noch immer stark auf die letzten Tage eines Quartals konzentriert. Derzeit liege der Auftragseingang auf einem für ein erstes Quartal normalen Niveau. Auch deswegen gehe SAP davon aus, dass trotz des Corona-Virus keine größeren Probleme hinsichtlich der Ziele für 2020 auftreten würden.Die Analysten der DZ BANK würden diesen Optimismus teilen, denn die wiederkehrenden Umsätze sollten im laufenden Jahr 70 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Bei einem aktuellen Kurs von rund 114 Euro belasse die Bank ihr Kursziel bei 134,90 Euro und spreche weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die SAP-Aktie müsse im Zuge der Allgemeinen Abverkäufe deutliche Verluste hinnehmen - sie sei zwischenzeitlich sogar auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober vergangenen Jahres gefallen. Dennoch bleibe auch "Der Aktionär" trotz der aktuellen Panik für die SAP-Aktie zuversichtlich. Das Unternehmen sei stark positioniert.Auch deswegen ist die Aktie für Anleger mit langfristigem Zeithorizont jetzt ein Kauf, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 100 Euro vorerst dabeibleiben. (Analyse vom 09.03.2020)Mit Material von dpa-AFX