Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (10.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Eigentlich habe der DAX-Konzern SAP für März ein straffes Veranstaltungsprogramm aufgestellt, unter anderem sollten mit der SAP Concur Fusion in Orlando und der SAP Ariba Live in Las Vegas zwei Großveranstaltungen in diesem Monat stattfinden. Doch daraus werde nichts - wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei als Vorsichtsmaßnahme die Entscheidung getroffen worden, alle im März geplanten Events abzusagen.Die Ursache hierfür sei einmal mehr die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus. Allerdings würden die Veranstaltungen nicht ersatzlos ausfallen, sondern würden lediglich verschoben. Beispielsweise finde die SAP NOW Berlin 2020 nun am 23. und 24. September 2020 statt. Im Vorfeld der Veranstaltung finde bereits am 19.03.2020 ein virtuelles Event statt, bei dem Interessenten die Highlights der Agenda unter www.sap.de/sapnow mitverfolgen könnten.Zwar sei die Verschiebung der geplanten Veranstaltungen schade, einen direkten Einfluss auf die Aktie gibt es jedoch nicht. Nachdem die Aktie im gestrigen Handel rund zehn Prozent verloren habe, könnten die Papiere heute einen Großteil der Verluste wieder gut machen und die psychologisch wichtige Unterstützung bei 100,00 Euro zurückerobern. Nächstes Anlaufziel sei nun der horizontale Widerstand bei 110,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: