Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

92,05 EUR +0,40% (25.10.2018, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,87 EUR +1,29% (25.10.2018, 15:16)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (25.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Seit Monatsbeginn habe das Wertpapier 17% verloren. Heute gehe es etwas aufwärts - doch wirkliche Impulse, die diesen Trend drehen könnten, gebe es noch nicht.Die Q3-Zahlen würden deutlich zeigen: es sei weniger eine fundamentale Schräglage, die die SAP-Aktie unter Druck setze. SAP habe dank des kräftigen Wachstums bei Cloud-Software erneut die Prognosen erhöht. Zeitgleich habe Vorstandschef Bill McDermott in einer Telefonkonferenz von enormen Marktanteilsgewinnen gegenüber der Konkurrenz gesprochen. SAP könne damit viel Positives berichten, auch wenn der Rückgang der operativen Marge auf 28,9% einige Anleger beunruhigt habe. Vielmehr sei der Wert im Abwärtsstrudel des Gesamtmarktes gefangen. Um sich aus dem Sog freizuschwimmen, hätte es kein gutes sondern ein überragendes Quartal gebraucht.Ferner würden eindeutige charttechnische Signale fehlen. Die 200-Tage-Linie liege bei 95,39 Euro weit über dem aktuellen Kurs. Die Unterstützungszone bei 90,00 Euro liefere heute dem Chart zumindest etwas Halt. Zudem nähere sich der Relative-Stärke-Index der überverkauften Zone an und der MACD liege weit unter der Signallinie - beide Indikatoren hätten aber auch kein klares Signal geliefert.Börsenplätze SAP-Aktie: