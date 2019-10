Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

110,98 EUR +6,08% (11.10.2019, 08:54)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,94 EUR (10.10.2019)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (11.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Zunächst habe Europas größter Softwarehersteller SAP in der vergangenen Nacht enorm starke Zahlen für das erste Quartal gemeldet, dann habe das Unternehmen eine überraschende Veränderung gemeldet: Bill McDermott trete als Vorstandschef von SAP zurück. Die Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein sollten als Führungsduo mit sofortiger Wirkung seine Nachfolge antreten, wie der DAX-Konzern am frühen Freitagmorgen überraschend mitgeteilt habe. Informierte Kreise würden glauben, dass die beiden gut zusammenarbeiten würden.McDermott sei seit 2010 Vorstandssprecher des wertvollsten deutschen börsennotierten Konzerns, zunächst als Co-Vorstandschef, seit 2014 allein gewesen. Einen konkreten Grund für den Rücktritt habe das Unternehmen zunächst nicht genannt. McDermotts Vertrag sei noch bis 2021 gelaufen. Er sei seit 2002 im Unternehmen gewesen.Der US-Amerikaner habe den Konzern stark in Richtung Cloudsoftware zur Miete aus dem Internet umgebaut. "Von dieser Weichenstellung wird das Wachstum von SAP noch viele Jahre profitieren", habe Aufsichtsratschef und SAP-Mitgründer Hasso Plattner gesagt. "Jetzt ist der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen", habe McDermott gesagt. Er habe zuletzt noch einen Plan zur längerfristigen Effizienzsteigerung für November angekündigt. Noch bis Ende des Jahres wolle der Manager in einer beratenden Rolle im Unternehmen bleiben.Die in der Nacht zum Freitag ebenfalls vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal hätten sich sehen lassen können. Umsatz und Gewinn seien überraschend kräftig geklettert, nachdem SAP im Vorquartal noch den Handelsstreit zwischen den USA und China zu spüren bekommen habe. Den Erlös habe der Konzern im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro gesteigert, unter dem Strich seien mit 1,26 Milliarden Euro 30 Prozent mehr Gewinn übrig geblieben."Der Aktionär" bleibt aber auch unter dem neuen Führungsduo langfristig optimistisch bei SAP. Die Aktie reagiere am frühen Morgen auf die Meldungen ebenfalls positiv. Der Wert notiere mehr als drei Prozent im Plus. Damit konnte die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert werden, was ein wichtiges charttechnische Signal ist, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link