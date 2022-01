Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (27.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller SAP habe heute seine endgültigen Geschäftsergebnisse zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert. Die Zahlen entsprächen den bereits bekannten vorläufigen Eckdaten. Eine Überraschung habe es dennoch gegeben. Der Walldorfer Konzern wolle ein US-amerikanisches Unternehmen im Finanzumfeld übernehmen.SAP wolle sein Geschäft im Finanzbereich mit einer Übernahme in den USA ausbauen. Mit dem Erwerb der Kontrollmehrheit an dem auf das Management des Nettoumlaufvermögens (Working Capital) spezialisierten US-Fintech Taulia solle den SAP-Kunden ein besserer Zugang zu Liquidität ermöglicht werden, wie der DAX -Konzern am Donnerstag in Walldorf mitgeteilt habe. Taulia biete Lösungen, mit den Lieferanten sehr schnell bezahlt werden und trage damit dazu bei, Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.Finanzielle Details der geplanten Transaktion habe SAP nicht genannt. Konzernvorstand Christian Klein habe lediglich gesagt, dass der Preis unter einer Milliarde Euro liege. Taulia mit Sitz in San Francisco beschäftige derzeit rund 350 Mitarbeiter. SAP sei Ende vergangenen Jahres auf etwas mehr als 107.000 Beschäftigte gekommen. SAP habe zudem die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse für das vergangene Jahr sowie die Prognosen für 2022 und 2025 bestätigt."Der Aktionär" bewerte die Geschäftszahlen und Ausblick von SAP positiv. Das Unternehmen befinde sich auf dem besten Weg, seine mittelfristigen Cloud-Ziele zu erreichen. Die Übernahme von Taulia wäre ein strategisch sinnvoller Zukauf. Die Walldorfer würden damit ihr US-Geschäft ausbauen und ihren Kunden einen besseren Zugang zu externen Finanzierungsquellen ermöglichen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: