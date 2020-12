Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das Papier des Walldorfer Konzerns habe längere Zeit unter der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke konsolidiert. Nach mehreren erfolgslosen Ausbruchsversuchen sei es den Bullen in der letzten Woche gelungen, sich nachhaltig über dieser Marke zu halten. Nun würden weitere charttechnische Hürden in den Mittelpunkt rücken.Aktuell notiere die SAP-Aktie bei 102,80 Euro. Damit die Erholungsrally Fahrt aufnehmen könne, sollten die Bullen das April-Hoch bei 114,86 Euro überwinden. Ein Zwischenziel dahin wäre die 50-Tage-Linie bei 110,94 Euro. Nach unten diene die Horizontale bei 100 Euro weiterhin als wichtige Unterstützung.Aus operativer Sicht habe v.a. die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass am 31.12.2027 die Mainstream-Wartung für Kernanwendungen der Business Suite 7 eingestellt werde. Kunden könnten die Wartung zwar gegen Aufpreis verlängern, doch spätestens am 31.12.2030 gehöre die Business Suite 7 der Vergangenheit an. Durch das Abschalten der alten Systeme forciere SAP den Umstieg seiner Kunden auf die neue Cloud-Umgebung. Zeitgleich sei es ein Zeichen, dass SAP es mit seiner neuen Cloud-Strategie ernst meine."Der Aktionär" sehe nach dem Ausbruch über die 100-Euro-Marke bei der SAP-Aktie noch Luft nach oben. Auch fundamental bleibe das Papier langfristig ein Kauf. Investierte sollten dabeibleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link