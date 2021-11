Börsenplätze SAP-Aktie:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (08.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe die SAP-Aktie wieder eine klare Richtung gefunden - die nach oben. Doch jetzt stehe das DAX-Papier charttechnisch an einem mächtigen Widerstand.Das gut laufende Cloudgeschäft lasse das SAP-Management zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zum dritten Mal in Folge habe der Softwarekonzern Ende Oktober seine Prognosen angehoben. "Unsere Strategie geht auf. Die Kunden nutzen SAP-Anwendungen für die Unternehmenstransformation in der Cloud," habe CEO Christian Klein die Zahlen kommentiert.Auch CFO Luka Mucic sei überzeugt, dass der Wachstumspfad der S4 Hana Cloud sich weiter beschleunigen werde und habe darauf hingewiesen, dass selbst Tochter Concur, die sich auf die Abrechnung von Reisekosten für Firmen spezialisiert habe, erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder gewachsen sei.Seit der Zahlenveröffentlichung habe die SAP-Aktie rund acht Prozent zugelegt und damit ihre September-Schwäche weiter hinter sich gelassen. Die 100-Tage-Linie habe dabei als Unterstützung gedient und sichere nun den Aufwärtstrend bei 122,63 Euro nach unten ab.In den vergangen drei Handelstagen sei es der SAP-Aktie nicht gelungen, die Marke bei 130 Euro zu überwinden. Gelinge der Ausbruch, wäre dies ein klares Kaufsignal.Anleger warten jetzt auf den entscheidenden Impuls - aus eigenem Hause könnte dieser im Rahmen der Morgan-Stanley-Konferenz nächste Woche kommen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link