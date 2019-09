Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (19.09.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP mit Bodenbildung - ChartanalyseDie Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) mussten seit dem Verlaufshoch bei 125,00 EUR am 03. Juli deutlich Federn lassen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In dieser kräftigen Abwärtsbewegung, die erst am 06. August mit dem Verlaufstief bei 104,00 EUR gestoppt worden sei, habe sich ein großes Gap zwischen 119,40 EUR und 114,42 EUR gebildet. Die Schließung dieses Gaps bei 119,40 EUR könnte in der nun seit dem Verlaufstief bei 104,00 EUR laufenden Aufwärtsbewegung als großes Anlaufziel dienen. Aktuell würden sich die Aktien noch in einer Bodenbildung im Bereich von 105,00 EUR mit einer leicht steigenden Tendenz befinden. Dieser Boden könnte nun als Sprungbrett für einen erneuten nachhaltigen Kursanstieg dienen und für neue Aufwärtsdynamik sorgen. Wichtig sei dabei, dass die Aktien nicht unter den 200er EMA bei aktuell 106,32 EUR fallen würden. Unter dieser Linie würde sich die Lage im großen Bild deutlich eintrüben. Solange die Aktien aber über dem 200er EMA notieren, sei langfristig mit wieder steigenden Kursen zu rechnen.Ausblick: Die SAP-Aktien würden sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung mit leichter Aufwärtstendenz befinden und könnten vor einem erneuten nachhaltigen Kursanstieg stehen.Die Long-Szenarien: Die Aktien könnten weiter zulegen und in einem ersten Schritt den 50er EMA bei 109,90 EUR herausnehmen. In der Folge dürfte es bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 112,45 EUR hochgehen. Gelinge dann ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben heraus, dürfte ein weiterer Anstieg bis in den Bereich von 115,00 EUR folgen. Darüber würden die Aktien dann wohl Kurs auf 119,40 EUR nehmen und das noch offene Gap schließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: