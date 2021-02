Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (25.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller wolle seine Aktionäre an dem gestiegenen Gewinn im Vorjahr teilhaben lassen. Die Dividende solle um 27 Cent auf 1,85 Euro je Aktie erhöht werden, wie Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung am Donnerstag vorschgelagen hätten. SAP habe im vergangenen Jahr 5,28 Mrd. Euro unter dem Strich verdient und damit 57% mehr als im Jahr davor, obwohl der Walldorfer Konzern mit der Corona-Krise zu kämpfen gehabt habe und im Tagesgeschäft mit einem leicht sinkenden Umsatz unter Druck gekommen sei. Zudem sei der Gewinn im Jahr 2019 durch hohe Summen für einen Stellenabbau belastet worden. Außerdem seien 2020 nicht mehr so hohe Ausgaben für die aktienbasierte Vergütung der Mitarbeiter angefallen, weil die Aktie v.a. wegen gekappter Mittelfristprognosen spürbar unter Druck geraten sei.Mit dem Vorschlag von 1,85 Euro liege SAP über den Analystenschätzungen von rund 1,70 Euro. Finanzchef Liuka Mucic habe bereits eine erhöhte Ausschüttung angekündigt. Insgesamt würden mit dem Vorschlag 2,2 Mrd. Euro an die Aktionäre verteilt (Vorjahr: 1,9 Mrd. Euro). Die Ausschüttungsquote sinke mit dem Vorschlag von 55% für 2019 auf 41%. SAP wolle laut Dividendenpolitik regelmäßig 40% oder mehr des Gewinns ausschütten.Die SAP-Aktie könne im Zuge der Meldung am frühen Morgen leicht zulegen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch und empfehle, investiert zu bleiben. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht, dass möglichst bald ein Angriff auf die 200-Tage-Linie bei knapp 120 Euro gestartet werden könne, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: