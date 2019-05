Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Aktie des deutschen Softwareherstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) hat dieses Jahr eine beachtenswerte Kursentwicklung hinter sich und konnte im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen sogar ein neues Allzeithoch erklimmen, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Letzte Woche habe SAP die Zahlen für das erste Quartal 2019 bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten die Walldorfer beim Umsatz ein Plus von 16% auf 6,1 Mrd. Euro verkünden können. Das größte Wachstum erziele SAP derzeit im Cloud-Geschäft. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres seien die New Cloud Bookings um 32% gestiegen und die Clouderlöse hätten sich gegenüber dem Vorjahr sogar um 45% auf 1,56 Mrd. Euro erhöht. Insgesamt hätten die Cloud- und Softwareerlöse um 16% auf über 5 Mrd. Euro zugelegt.Trotz des starken Wachstums sei unter dem Strich ein negatives Ergebnis herausgekommen. SAP habe im ersten Quartal einen operativen Verlust von -136 Mio. Euro verkraften müssen, nach einem Gewinn von 708 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis pro Aktie habe sich auf -0,10 Euro belaufen. Der Gewinnrückgang sei überwiegend dem derzeit laufenden Restrukturierungsprogramm geschuldet. Im Januar habe der Softwarekonzern verkündet, insgesamt 4.400 Mitarbeiter umzuschulen, auf andere Positionen zu versetzen oder auch mit Abfindungen in den Vorruhestand zu schicken. Laut Finanzvorstand Luka Mucic dürften hierfür in den nächsten Monaten keine größeren Kosten mehr anfallen. Zudem rechne er für das Gesamtjahr mit einem Gewinn.Rechne man die Umstrukturierungskosten aus dem Ergebnis heraus, sei das erste Quartal sehr zufriedenstellend verlaufen. Dies habe den SAP-Chef Bill McDermott dazu bewogen, die Ergebnisprognosen anzuheben. So erwarte er, dass für 2019 das Betriebsergebnis in einer Spanne zwischen 7,85 Mrd. Euro und 8,05 Mrd. Euro (zuvor 7,7 Mrd. Euro bis 8,0 Mrd. Euro) liegen werde - 2018 habe der Gewinn 7,16 Mrd. Euro betragen. Ebenfalls angehoben worden seien die Zielsetzungen für die Jahre 2020 und 2023. Sollten diese Vorgaben erfüllt bzw. sogar übertroffen werden, könnte sich dies auch für die Aktionäre lohnen - erst vor wenigen Wochen habe McDermott bekannt gegeben, den Börsenwert des Konzerns in den nächsten Jahren verdoppeln zu wollen.Welche Pläne Singer und sein Team bei SAP verfolgen, ist ungewiss; zuletzt haben sie allerdings bekannt gegeben, die jüngst beschlossenen Maßnahmen vollumfänglich zu unterstützen, so Steffen Droemert weiter zu der SAP-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: