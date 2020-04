Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

ISIN SAP-Aktie:

WKN SAP-Aktie:



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (20.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Als eines der ersten DAX-Unternehmen öffne SAP am Dienstagmorgen seine Bücher zum ersten Quartal 2020. Bereits zu Beginn des Monats habe SAP seinen Anlegern einen Blick in die vorläufigen Q1-Zahlen gewährt. Demnach habe der Umsatz im ersten Jahresviertel noch um währungsbereinigt fünf Prozent auf 6,52 Milliarden Euro zugelegt. Der Betriebsgewinn sei währungsbereinigt um ein Prozent auf 1,48 Milliarden Euro gesunken.Laut SAP sei die Geschäftstätigkeit in den ersten beiden Monaten des ersten Quartals noch solide gewesen. Zum Ende des ersten Quartals hätten sich die Auswirkungen der Corona-Krise jedoch rasch verstärkt.Der Softwareriese aus Walldorf habe auch für das Gesamtjahr 2020 eine aktualisierte Prognose veröffentlicht. Beim Umsatz erwarte SAP für das Gesamtjahr mit 27,8 bis 28,5 Milliarden Euro, statt zuvor 29 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis solle zwischen 8,1 bis 8,7 Milliarden Euro (zuvor 8,9 bis 9,3) liegen. Aufgrund der großen Unsicherheit rund um die Corona-Krise seien alle Zahlen für 2020 Näherungswerte. Gelinge es in den nächsten Wochen und Monaten das Virus weltweit weiter einzudämmen und die Wirtschaft hochzufahren, könnte die jüngste Prognose der Geschäftsführung jedoch bald hinfällig sein.Die Mehrheit der Analysten bleibe unterdessen bullish und empfehle die Aktie zum Kauf. Zuletzt habe die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für SAP vor endgültigen Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Da die Eckdaten für das erste Quartal bereits bekannt seien, dürfte sich der Anlegerfokus auf die Glaubwürdigkeit der vom Softwarekonzern erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr richten, habe Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Die Q4-Zahlen von SAP würden um sieben Uhr früh veröffentlicht. "Der Aktionär" bleibt für die Zukunft von SAP weiterhin optimistisch und sieht auf dem aktuellen Niveau eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für Langzeitinvestoren. Investierte Anleger bleiben dabei, so Emil Jusifov. (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: