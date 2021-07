Mit Material von dpaAFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die LupeAm morgigen Mittwoch werde SAP seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorlegen. Im Fokus der Anleger werde dabei erneut die Entwicklung der Cloud- und Lizenzerlöse, sowie die operative Marge liegen. Die Erwartungen seien dabei angesichts der laufenden Investitionen niedrig - was aber für positive Überraschungen sorgen könnte.Der neue Konzernchef Christian Klein wolle zeigen, dass er mit dem nochmals verschärften Fokus auf Cloudsoftware die richtige Entscheidung getroffen habe. Das bedeute für die Anleger nach der kassierten Mittelfristprognose aus dem vergangenen Herbst erst einmal, dass eine spürbare Steigerung der viel beachteten operativen Marge noch mindestens bis übernächstes Jahr warten müsse: Denn vorerst wolle SAP massiv in Technik und Marketing investieren.Das koste Geld, auch weil Cloudverträge wegen der geringeren Abo-Zahlungen erst nach einigen Jahren bei Umsatz und Gewinn mit Lizenzverkäufen gleichziehen würden. Dieses Jahr gehe SAP beim bereinigten EBIT von einem Rückgang zwischen einem und sechs Prozent aus, während die Cloud- und Softwareerlöse um ein bis zwei Prozent zulegen sollten.Das Zünglein an der Waage könnte im Zwischenbericht zum zweiten Quartal daher erneut die Sparte mit der Lizenzsoftware sein, die in der Corona-Krise wechselhaft abschneide. Vor Ort installierte Software liefere wegen der hohen Einmalpreise hohe Margen - ein etwas besseres Abschneiden könne schon spürbare Auswirkungen haben.Die Analysten würden für das zweite Quartal ihre Erwartungen nicht allzu hoch ansetzen. Zwar sollten die Clouderlöse um rund zwölf Prozent auf 2,29 Milliarden Euro steigen. Bei den Lizenzen dürfte es aber mit einem Rückgang von rund 20 Prozent auf 622 Millionen Euro weniger rosig aussehen.Mit deutlich besseren Ergebnissen rechne Baader Bank-Analyst Knut Woller. Vor allem in den vergangenen Quartalen habe SAP die Erwartungen geschlagen, weil die Lizenzverkäufe besser als erwartet ausgefallen seien. Das könne angesichts niedriger Erwartungen auch diesmal wieder der Fall sein. Im Vergleich zum Vorquartal sollte zudem das Cloudgeschäft einen Zahn zulegen.Insgesamt würden neun der 13 Analysten, die nach den vergangenen Q-Zahlen die SAP-Aktie gecovert hätten, das Papier zum Kauf empfehlen. Vier Analysten hätten eine neutrale Einstufung; keiner eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 134 Euro und damit rund neun Prozent über dem aktuellen Niveau.Bis zum Rekordhoch aus dem vergangenen September bei über 143 Euro sei damit noch viel Luft nach oben.Anleger sollten bei der SAP-Aktie dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2021)