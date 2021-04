Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,76 EUR -0,62% (23.04.2021, 13:19)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,92 EUR -1,47% (23.04.2021, 13:04)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (23.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SAP habe am Donnerstag ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Aufgrund guter Wachstumsraten und den immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäften hätten viele Analysten ihre Kursziele nach oben gehoben. Die meisten Analysten hätten dabei ein klares "buy" ausgesprochen und das Kursziel zwischen 120 Euro und 134 Euro gesetzt.Positiv habe Analyst Knut Woller von der Baader Bank gewertet, dass sich das Wachstum des Auftragsbestands im Geschäft mit Internet-basierten Diensten (Cloud) im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal beschleunigt habe. "Das ist ein gutes Zeichen einer stärkeren Cloud-Dynamik in den kommenden Quartalen". Die Aktien seien zudem attraktiv bewertet.Vorstandschef Christian Klein könne bei dem von ihm geplanten schnelleren Umstieg der Kunden auf die Cloudversionen der S4/HANA-Software erste Erfolge verzeichnen. So seien die entsprechenden Angebote im ersten Quartal mit 36 Prozent auf 277 Millionen Euro deutlich schneller gewachsen als das gesamte Wachstumsfeld rund um Cloudangebote insgesamt.Zum ersten Mal habe SAP damit Einblick in konkrete Umsatzzahlen des schon seit einigen Jahren verfügbaren Programmpakets S4/HANA-Cloud gegeben. Die Clouderlöse insgesamt seien, wie bereits bekannt, nur um sieben Prozent geklettert. Auch weil die Corona-Pandemie vor allem der US-Tochter Concur zusetze, die Reisekostenabrechnungen für Unternehmen anbiete.Die Aktien von SAP seien am Donnerstag nach dem US-Handelsstart weiter nach oben geklettert und hätten erstmals seit langem die 200-Tage-Durchschnittslinie durchbrechen können. Sogar die 120-Euro-Marke sei kurzfristig überwunden worden. Nach einem leichten Abverkauf zum Handelsschluss am Donnerstag sei die SAP-Aktie in den letzten Handelstag der Woche mit einem leichten Plus gestartet."Der Aktionär" geht mit den Analysten - und sieht die SAP-Aktie nach den Zahlen weiterhin als klaren Kauf. Auch aus charttechnischer Sicht sehe SAP aussichtsreich aus. Investierte lassen die Gewinne laufen, so Robin Balke. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link