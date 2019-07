Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie sei in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Grund dafür gewsen sei die Bekanntgabe der Q2-Quartalszahlen. Die seien nicht so ausgefallen wie von Anlegern erwartet. Die Analysten würden dagegen die Kursziele für die SAP-Aktie anheben.Momentan gehe bei SAP nach einigen wechselvollen Tagen nicht viel voran. Die Aktie habe in diesem Jahr schon zweimal ihren Boden gefunden. Das sei einmal am 7. und am 31 Mai gewesen. Der Aktienkurs liege aktuell 10% hinter dem 52-Wochen-Hoch zurück. Das Konsenskursziel der Analysten betrage 127,46 Euro."Der Aktionär" rate dranzubleiben und langfristig von der positiven Gewinnentwicklung des deutschen Softwarekonzerns zu profitieren. Zahlreiche Investitionen und Restrukturierung würden sich zukünftig auszahlen, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:112,46 EUR +1,10% (23.07.2019, 17:35)