Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,84 EUR -0,57% (22.08.2019, 14:34)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (22.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Gestern der Top-Wert im DAX heute einer der schwächsten Titel im deutschen Leitindex. Die SAP-Aktie könne aktuell nicht überzeugen. Es würden schlichtweg die Impulse fehlen, um einen wichtigen charttechnischen Widerstand bei 109 Euro nachhaltig zu durchbrechen.Mangels fundamentaler Impulse bleibe die SAP-Aktie damit im vorherrschenden Abwärtstrend gefangen. Erst am 5. September spreche Zig Serafin, der Präsident von SAP Qualtrics, auf der Citi 2019 Global Technology Conference. Vielleicht würden Anleger und Analysten dann positiv stimmende Einblicke erhalten, wie die Eingliederung des umstrittenen Zukaufs voranschreite. Vorerst dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)