Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (18.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwareanbieter SAP könne die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal nicht erfüllen. Umsatz und Betriebsergebnis seien zwar um jeweils elf Prozent gestiegen, die viel beachtete operative Marge habe jedoch auf dem Vorjahresniveau bei 27,3 Prozent verharrt. Die Aktie reagiere am frühen Donnerstagmorgen mit einem deutlichen Minus von 4,2 Prozent.Höhere Ausgaben für das laufende Abfindungsprogramm und die aktienbasierte Vergütung hätten den Gewinn von Europas größtem Softwareanbieter SAP im zweiten Quartal geschmälert. Unterm Strich sei das Ergebnis um 19 Prozent auf 582 Millionen Euro zurückgegangen, wie SAP am Donnerstag in Walldorf mitgeteilt habe. Der Umsatz sei von April bis Juni vor allem dank des boomenden Cloudgeschäfts um elf Prozent auf 6,6 Milliarden Euro geklettert. Insbesondere eine der jüngsten Milliardenübernahmen, das Marktforschungsunternehmen Qualtrics, habe sich nach den Worten von SAP-Chef Bill McDermott ausgezahlt. Die Prognosen habe der Konzern bestätigt.Allerdings habe SAP das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern nicht so stark steigern können wie von Analysten gedacht. Dieses sei um elf Prozent auf 1,82 Milliarden Euro geklettert. Die entsprechende Marge habe bei 27,3 Prozent verharrt. Dabei habe SAP die wichtige Profitabilität im Cloudgeschäft deutlich steigern können. Allerdings hätten sich die besonders profitablen Einmalgeschäfte mit Lizenzsoftware schwächer entwickelt als von Experten geschätzt.Bereits im ersten Quartal habe das großangelegte Abfindungsprogramm auf den Gewinn gedrückt. Im Januar habe der Konzern die erste größere Umbaurunde nach 2015 angestoßen, bis zu 4.400 Mitarbeiter sollten in andere Funktionen wechseln oder auch mittels Abfindungen die Firma verlassen. Das Programm habe im ersten Quartal für Kosten von fast 900 Millionen Euro gesorgt, nun habe SAP noch einmal knapp 200 Millionen Euro dafür beiseitelegen müssen."Der Aktionär" wird im Laufe des Tages weiter berichten, so Marion Schlegel. (Analyse vom 18.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link