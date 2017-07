ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (25.07.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Lange Zeit habe die SAP-Aktie unter sehr geringen Schwankungen wie an der Schnur gezogen nach Norden gestrebt. Doch jetzt habe sich die Investorenstimmung offensichtlich grundsätzlich gewandelt. Gleich mehrere Zeitebenen würden das geänderte Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären dokumentieren. So stehe sowohl auf Monats- als auch auf Wochenbasis jeweils ein "bearish engulfing" zu Buche. Interessanterweise würden die negativen Candlestickmuster in den hohen Zeitfenstern durch das im Tagesbereich vorliegende Doppeltop bestätigt. In der Konsequenz präsentiere sich der Technologietitel aktuell angeschlagen. Die 200-Tages-Linie (akt. bei 87,14 EUR) definiere nun den nächsten Rückzugsbereich, ehe die alten Ausbruchsmarken vom September und Oktober 2016 bei rund 82,50 EUR wieder auf die Agenda rücken würden.Als Stopp auf der Oberseite bietet sich das Tief vom 12. Juni bei 91,86 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dieses Level stecke gleichzeitig die Nackenlinie der oben genannten Umkehrformation ab, weshalb die Rückeroberung dieses Niveaus nötig sei, um den größten Druck von der Aktie zu nehmen. (Analyse vom 25.07.2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:89,04 EUR +0,33% (25.07.2017, 09:47)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:88,975 EUR -0,19% (25.07.2017, 10:00)