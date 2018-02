Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (20.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Investoren streichen ihre Gewinne ein - ChartanalysePapiere der deutschen Softwareschmiede SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) haben in diesem Jahr dramatisch an Wert verloren. Das aktuelle Chartbild gibt aber ebenso wenig Hoffnung auf eine baldige Erholung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bis Ende Oktober letzten Jahres habe bei Anlegern am Aktienmarkt noch Hochstimmung geherrscht, bevor die Kurse langsam aber sicher in eine zunächst unauffällige Korrektur übergegangen seien. Doch dieser Trend habe sich in den letzten Wochen merklich verstärkt und geradewegs in einen massiven Abverkauf nahezu aller Wertpapiere geführt. SAP habe neulich sogar die Unterstützungszone aus Mitte 2017 bei 86,24 Euro durchbrochen und tue sich mit einem Anstieg darüber extrem schwer. Offenbar seien Investoren noch nicht bereit, weiteres Geld nachzuschießen und würden lieber ihre Gewinne einstreichen, wie der Kursverlauf der letzten Tage aufzeige. Für einen Ansatzpunkt, bis wohin SAP noch zurücksetzen könnte, könne beispielshalber das 38,2% Fibonacci-Retracement herangezogen werden.Die eindeutigen Kursrücksetzer an der Marke von rund 85,00 Euro würden kurzfristig für einen erneuten Test der Verlaufstiefs aus letzter Woche bei 82,19 Euro sprechen. Aber erst darunter dürfte es mit der SAP-Aktie weiter in Richtung der Jahrestiefs aus 2017 bei 81,68 Euro abwärts gehen, ehe wieder Stabilitätsversuche unternommen würden. Übergeordnet lässt sich Korrekturpotenzial sogar bis zum 38,2% Fibonacci-Retracement bei 78,60 Euro ableiten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:83,89 EUR +0,04% (20.02.2018, 10:31)