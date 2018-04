Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (24.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Glänzende Geschäftszahlen - AktienanalyseEuropas größter Softwareentwickler SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) hat am Dienstag frische Zahlen geliefert und glänzt mit einem besseren Geschäft, als zuvor erwartet worden war, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In den ersten drei Monaten habe der DAX-Konzern rund 5,26 Milliarden Euro umgesetzt und damit etwas weniger als noch ein Jahr zuvor. Diese kleine Delle resultiere allerdings aus dem ungünstigen Umrechnungseffekten infolge des starken Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe. Trotzdem habe das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis um 14 Prozent auf knapp 1,24 Milliarden Euro gesteigert werden können, zeitgleich habe der Konzern seine Prognose für den Umsatz im laufenden Jahr, wegen der Übernahme von Callidus und einem weiter festen Cloud-Geschäft erhöht. Einem größeren Gegenwind sehe sich das Unternehmen wegen der starken Gemeinschaftswährung ausgesetzt, sonst seien die Erlöse noch deutlich höher ausgefallen.Der langfristige Trendverlauf in dem Wertpapier von SAP zeige sich ebenso zuversichtlich, wie das am Dienstag vorgestellte Zahlenwerk. Die Aktie tendiere bereits seit einem Verlaufstief von 9,95 Euro aus Anfang 2003 in einem ungebrochenen Aufwärtstrend und habe sich bis auf ein Verlaufshoch von 100,70 Euro Ende 2017 hochschrauben können. Die kleine Delle im Kursverlauf der SAP-Aktie seit Jahresbeginn sei da schon kaum der Rede wert und gehöre zum alltäglichen Börsengeschehen mit dazu. Denn im Bereich der aktuellen Jahrestiefs gelang es einen klaren Boden um 82,05 Euro auszubilden, der allerdings noch mit einem weiteren Kurssprung über das markante Widerstandsniveau von 89,25 Euro sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis noch bestätigt werden müsste, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:90,50 EUR +3,84% (24.04.2018, 10:08)