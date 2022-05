ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (26.05.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Donnerstag 0,6% zulegen konnte, ging es für das Index-Schwergewicht SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) 1,5% nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten die Aktien des Software-Konzerns im Tief (90,02 EUR) die Tragfähigkeit der wichtigen 90er-Marke getestet, die auch per Tagesschluss (90,63 EUR) erneut erfolgreich hätten verteidigt werden können. Insgesamt falle die bisherige 2022er-Bilanz bei SAP jedoch tiefrot aus - seit Jahresbeginn hätten die Papiere 27% an Wert verloren, wobei der trendentscheidende GD200 bereits Ende Januar unterkreuzt worden sei. Seit dem markanten März-Top bei 104,40 Euro, das am 17. März aufgestellt worden sei, habe sich zudem ein Abwärtstrend herausgebildet.Ausblick: Das frische Jahrestief vom vergangenen Donnerstag bei 86,81 EUR (als die Aktie ex Dividende gehandelt worden sei) hätte eigentlich der Ausgangspunkt für eine größere Erholung werden können, zumal die Kurse auch damals oberhalb der 90er-Barriere aus dem Handel gegangen sei. Doch die zwischenzeitliche Aufwärtsbewegung habe schon bei 93,68 EUR ihr Ende gefunden. Das Long-Szenario: Könne die SAP-Aktie die 90er-Schwelle mit der Volumenspitze als Sprungbrett nutzen und sich von diesem Niveau nach oben abstoßen, würde sich das erste Kursziel auf das Verlaufshoch vom 24. Mai bei 93.68 EUR stellen. Nur wenig höher müsste anschließend auch die 94er-Hürde zurückerobert werden, um einen Anstieg an die nächsten Widerstände bei 94,48 EUR bzw. 94,98 EUR initiieren zu können. Oberhalb dieses Kurs-Levels wäre dann zunächst Platz bis an den Bremsbereich um 97,30 EUR, wo den Notierungen auch der GD50 entgegenkommen würde. Das Short-Szenario: Würden die Papiere hingegen (wichtig: per Tagesschluss) unter die Volumenspitze und die 90er-Schwelle zurückfallen, müsste im ersten Schritt auf das alte 2020er-November-Tief bei 89,93 EUR geachtet werden; könnten sich die Notierungen dort nicht halten, dürfte es zu einem Test des aktuellen Jahrestiefs aus der Vorwoche bei 86,81 EUR kommen. Sollte sich die Korrektur dort fortsetzen, müsste eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Corona-Tief aus dem März 2020 bei 82,13 EUR einkalkuliert werden, bevor es um die Unterstützung rund um 80,00 EUR gehen würde. (Analyse vom 26.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:91,46 EUR +0,33% (26.05.2022, 10:02)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:91,36 EUR +0,81% (26.05.2022, 09:49)