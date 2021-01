Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Indien gehöre aufgrund seiner Größe, geographischen Lage, Population und wirtschaftlichen Potenzials zu den wichtigsten Zukunftsmärkten weltweit. Deswegen würden immer mehr Tech-Giganten wie Amazon, Facebook und Alphabet im indischen Markt investieren. Nun habe auch der größte europäische Softwarekonzern SAP sich für diesen Schritt entschieden.Der DAX-Konzern werde umgerechnet 55 Millionen Euro in indische Cloud-Infrastruktur investieren, um seine Multicloud-Lösungen den dortigen Kunden zur Verfügung zu stellen."Das Engagement von SAP zur Unterstützung der Wachstumsvision Indiens hat weiterhin höchste Priorität. Wir sind entschlossen, dies durch eine engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ökosystem und Regierung zu erreichen. Unsere Investition in Indien ist auf die Beschleunigung der digitalen Agenda des Landes und die Transformation unserer Kunden in der Cloud ausgerichtet", habe Scott Russell, Präsident von SAP Asien-Pazifik-Japan gesagt.Im Mai letzten Jahres habe SAP seine Commerce- und S/4 HANA-Cloud-Lösungen im Rechenzentrum in Indien eingeführt, um inländischen Unternehmen zu helfen, Kundenanforderungen zu erfüllen und einen reibungslosen Handel bei gleichzeitiger Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu ermöglichen.Investierte sollten bei der SAP-Aktie dabei bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link