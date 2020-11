Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 115,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 03.11.2020 97,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 02.11.2020 120,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 27.10.2020 115,00 EUR Hold Kepler Cheuvreux Laurent Daure 27.10.2020 140,00 EUR Kaufen Independent Research Markus Jost 27.10.2020 119,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 27.10.2020 130,00 EUR Outperform Oppenheimer Brian Schwartz 27.10.2020 112,00 EUR In line Evercore ISI Stewart Materne 27.10.2020 120,00 EUR Market perform Cowen and Company J. Derrick Wood 27.10.2020 127,00 EUR Market perform BMO Capital Markets Keith Bachman 27.10.2020 141,00 EUR Buy Société Générale Richard Nguyen 27.10.2020 124,00 EUR Overweight Morgan Stanley Adam Wood 27.10.2020 130,00 EUR Neutral Exane BNP Paribas Stefan Slowinski 26.10.2020 160,00 EUR Outperform JMP Securities Patrick Walravens 26.10.2020 120,00 EUR Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 26.10.2020 93,00 Sector Perform RBC Capital Markets Alex Zukin 26.10.2020 134,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 26.10.2020 132,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 26.10.2020 115,00 EUR Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 26.10.2020 128,30 EUR Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 26.10.2020 145,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 26.10.2020 148,00 EUR Add Baader Bank Knut Woller 26.10.2020 159,00 EUR Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 26.10.2020



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

98,84 EUR +2,68% (05.11.2020, 08:30)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

96,75 EUR +2,98% (04.11.2020)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.11.2020/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 oder 93,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 25.10.2020 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht.Der Tech-Riese SAP hat die Erwartungen der Analysten verfehlt, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" in einer Analyse vom 26.10.2020. Für Enttäuschung bei den Anlegern habe vor allem die Prognose des Unternehmens gesorgt. Das Gros der Analysten zeige sich trotzdem unbeeindruckt und halte an seiner Kaufempfehlung fest. Das Unternehmen selbst rücke in seiner Unternehmensmitteilung die schwächere Nachfrage "in manchen Regionen" in den Fokus. Ausschlaggebend dafür sei die COVID-19-Pandemie, die sich voraussichtlich mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021 auf die Nachfrage, insbesondere in stark betroffenen Branchen, auswirken werde. Deswegen würde sich das Erreichen der Zielsetzungen für zentrale Kennzahlen wie Clouderlöse, Umsatzerlöse und Betriebsergebnis (jeweils Non-IFRS) um ein bis zwei Jahre verschiebt.Der SAP-Finanzvorstand Luka Mucic habe im Analysten-Call ausdrücklich das Nordamerika-Geschäft von SAP gelobt. Die Nachfrageschwäche im Bereich des Cloud-Geschäfts sei folglich auf einzelne Regionen und Branchen zurückzuführen. Anleger sollten die weitere Entwicklung von SAP vorerst von der Seitenlinie aus abwarten und das Papier auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von JMP Securities, Patrick Walravens, sie in einer Analyse vom 26.10.2020 weiterhin mit dem Votum "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 180,00 auf 160,00 Euro gesenkt. Der Analyst zitiere die "enttäuschenden" Ergebnisse des dritten Quartals mit einem Non-IFRS-EPS von 1,70 EUR, einem Betriebsergebnis von 2,069 Mrd. EUR, einem Lizenzumsatz von 0,714 Mrd. EUR, einem Rückgang von 23% gegenüber dem Vorjahr, einem Cloud-Umsatz von 1,984 Mrd. EUR. und Gesamtumsatz von 6,535 Mrd. EUR.Walravens habe außerdem festgestellt, dass SAP auch seine mittelfristigen Ambitionen aktualisiert habe, um die COVID-19-Pandemie widerzuspiegeln, von der das Unternehmen erwarte, dass sie sich mindestens bis zum ersten Halbjahr 2021 auf das Nachfrageumfeld auswirke; die Beschleunigung der Umstellung der Kunden auf die Cloud, von der SAP erwarte, dass sie die operative Marge von 2023 im Vergleich zu den vorherigen mittelfristigen Ambitionen um 4 bis 5% negativ beeinflusse; die neuesten Wechselkurse; und die Beschleunigung der Cloud-Bereitstellung von SAP, für die voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 zusätzliche Investitionen erforderlich sein würden, um die Bruttomarge der Non-IFRS-Cloud bis 2025 auf 80% zu steigern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick: