SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Perform Oppenheimer Ray McDonough 20.01.2022 155,00 EUR Market-Perform BMO Capital Markets Keith Bachman 19.01.2022 - Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 19.01.2022 154,00 EUR Buy Jefferies Charles Brennan 17.01.2022 144,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 14.01.2022 141,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 14.01.2022 147,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 14.01.2022 135,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 14.01.2022 142,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 14.01.2022 147,00 EUR Buy UBS Michael Briest 10.12.2021 142,00 EUR Overweight Morgan Stanley Adam Wood 08.12.2021

Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 135,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 27.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13. Januar zu entnehmen ist, habe SAP im vergangenen Jahr dank eines Schlussspurts vor allem bei Cloudsoftware mehr Geschäft gemacht als zuletzt erwartet. Der Gesamtumsatz sei 2021 im Jahresvergleich um 2% auf 27,8 Mrd. Euro gestiegen. Weil die Walldorfer derzeit viel Geld in Wachstumsinitiativen stecken würden und die Cloudanwendungen noch nicht so profitabel seien, sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern - der Gewinn aus dem Tagesgeschäft - um 1% auf 8,23 Mrd. Euro gefallen. Sowohl Umsatz und Ergebnis seien damit jedoch etwas besser ausgefallen als von Analysten zuvor gedacht. Die eigenen Unternehmensprognosen habe SAP teilweise sogar übertroffen. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um 2% auf 5,38 Mrd. Euro gestiegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von BMO Capital Markets, Keith Bachman, sie in einer Analyse vom 19.01.2022 weiterhin mit dem Votum "market-perform" eingestuft. Das Kursziel werde von 150,00 auf 155,00 EUR erhöht. Nach den vorläufigen Ergebnissen des Unternehmens verfolge SAP seine langfristigen Kennzahlen, so der Analyst. Bachman stelle auch 2023-Schätzungen für das Unternehmen vor, die sein Kursziel "leicht nach oben" verschieben würden.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Warburg Research. Analyst Andreas Wolf hat den Titel in einer Analyse vom 14.01.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 135,00 Euro belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal zeugten von beschleunigtem Cloud-Wachstum, so Wolf.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze SAP-Aktie: