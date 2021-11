Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 140,00 EUR Kaufen Independent Research Markus Jost 25.10.2021 142,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 22.10.2021 120,00 EUR Hold Kepler Cheuvreux Laurent Daure 22.10.2021 130,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 22.10.2021 141,00 EUR Hold Berenberg Andrew DeGasperi 22.10.2021 138,00 EUR Overweight Morgan Stanley Adam Wood 22.10.2021 144,00 EUR Kauf Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 22.10.2021 142,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 21.10.2021 135,00 EUR Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 21.10.2021 145,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 21.10.2021 142,00 EUR Buy Jefferies Charles Brennan 21.10.2021

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

125,72 EUR -0,19% (02.11.2021, 08:27)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

126,32 EUR +0,80% (01.11.2021)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren.







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 oder 120,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 21.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Oktober zu entnehmen ist, rechne Europas größter Softwarehersteller weiter mit starkem Wachstum bei seiner Kernsoftware zur Unternehmenssteuerung zur Nutzung über das Netz. Der Wachstumspfad von S4 Hana Cloud werde sich weiter beschleunigen, so Finanzvorstand Luka Mucic. Die Walldorfer hätten ihre bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Der Umsatz mit dem Softwarepaket habe in den Monaten von Juli bis September im Vorjahresvergleich um 46% zugelegt. Das Management sei sehr zuversichtlich auch für das kommende Jahr, habe Konzernchef Christian Klein erklärt.Positive Anzeichen habe es auch von der in der Corona-Krise arg gebeutelten US-Tochter Concur gegeben, die sich auf die Abrechnung von Reisekosten für Firmen spezialisiert habe. Mit dem Wegfall von vielen Geschäftsreisen sei das Geschäft eingebrochen. Im dritten Quartal sei der Umsatz erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder gewachsen, so Mucic. Zudem sei der Auftragseingang von Concur "sehr stark" gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Mohammed Moawalla, sie in einer Analyse vom 21.10.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel werde bei 145,00 USD belassen. Die Zuwächse im Cloudgeschäft des Softwareanbieters seien durch die intensivierten Investitionen wieder aufgezehrt worden, so der Analyst. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei aber übertrieben und biete einen attraktiven Einstiegspunkt. Mit Blick auf die weiteren Aussichten des Konzerns bleibe Moawalla positiv gestimmt./Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Analyst Laurent Daure hat den Titel in einer Analyse vom 22.10.2021 weiterhin mit dem Votum "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 120,00 Euro belassen. Die Cloud-Umsätze des Software-Konzerns dürften in den kommenden Quartalen weiter schrittweise steigen, während sich zugleich der Rückgang des Geschäfts mit Software-Lizenzen im Einmalverkauf beschleunigen dürfte, so Daure. Zugleich erwarte er, dass das operative Ergebnis 2022 leicht rückläufig sein werde und die Entwicklung der Cloud-Bruttomarge bis 2023 begrenzt sei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze SAP-Aktie: