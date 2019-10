Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 145,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 18.10.2019 123,00 EUR Halten Independent Research Markus Jost 17.10.2019 135,00 EUR Buy HSBC Antonin Baudry 14.10.2019 134,90 EUR Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 11.10.2019 120,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 11.10.2019 138,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 11.10.2019 145,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 11.10.2019 115,00 EUR Halten NordLB Wolfgang Donie 11.10.2019 130,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 11.10.2019 120,00 EUR Hold Baader Bank Knut Woller 11.10.2019 127,00 EUR Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 11.10.2019 125,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 09.10.2019



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,90 EUR +0,22% (18.10.2019, 16:35)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

116,04 EUR +0,03% (18.10.2019, 16:20)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (18.10.2019/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 oder 115,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 21.10.2019 die endgültigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Oktober zu entnehmen ist, habe SAP nach vorläufigen Zahlen in Q3 bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 13% auf 6,8 Mrd. Euro geklettert, wobei die Sparte mit Cloudsoftware zur Miete aus dem Internet auch dank Zukäufen besonders stark gewachsen sei. Unter dem Strich habe der Konzern den Gewinn um 30% auf 1,26 Mrd. Euro gesteigert. Ein Jahr zuvor hätten aktienkursbasierte Vergütungen der Mitarbeiter stärker belastet als diesmal.Im Tagesgeschäft habe das lange wenig profitable Cloudgeschäft mehr Gewinn beigesteuert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sei um 20% auf 2,1 Mrd. Euro gestiegen. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten, die operative Marge habe mit 30,6% überraschend hoch gelegen. Finanzchef Luka Mucic habe das unter anderem auf Kostensenkungen und andere Effizienzmaßnahmen zurückgeführt. Die Finanzprognosen für das laufende und die kommenden Jahre habe das Management bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Mohammed Moawalla, sie in einer Aktienanalyse vom 18.10.2019 auf der "Conviction Buy List" belassen und das Kursziel von 135,00 auf 145,00 Euro angehoben. Der Software-Konzern habe einen positiven Wendepunkt erreicht, so der Analyst. Zum robusten Umsatzwachstum dürfte nun noch Rückenwind durch steigende Gewinnmargen im Cloud-Geschäft und operative Effizienzgewinne hinzukommen. Ferner sollte sich der freie Mittelzufluss besser entwickeln.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von der Nord LB. Wolfang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 11.10.2019 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel bei 115,00 Euro belassen. Mit dem zumindest von außen überraschenden Führungswechsel greife ein offensichtlich gut vorbereiteter Nachfolgeplan, der zum einen auf Verjüngung und Dynamik, zum anderen aber auch auf Kontinuität setze, so der Analyst. Die Kompetenzen der beiden neuen Co-CEO würden sich augenscheinlich gut ergänzen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick: