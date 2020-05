Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 125,00 EUR Add Baader Bank Knut Woller 24.04.2020 145,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 23.04.2020 122,00 EUR Kaufen NordLB Wolfgang Donie 22.04.2020 133,00 EUR Kaufen Independent Research Markus Jost 22.04.2020 120,00 EUR Buy Deutsche Bank Alex Tout 22.04.2020 122,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 22.04.2020 120,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 21.04.2020 118,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 21.04.2020 120,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 21.04.2020 107,00 EUR Sector Perform RBC Capital Markets Alex Zukin 21.04.2020 125,00 EUR Conviction Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 21.04.2020 125,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 21.04.2020 134,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 21.04.2020 109,00 EUR Hold Kepler Cheuvreux - 21.04.2020

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.05.2020/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 oder 107,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 21.04.2020 die Ergebnisse für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. April zu entnehmen ist, habe Europas größter Softwarehersteller im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn eingefahren - trotz der Schwierigkeiten rund um die Coronavirus-Pandemie. Zwischen Januar und März hätten die Walldorfer 811 Mio. Euro verdient. Vor einem Jahr sei erstmals seit fast 17 Jahren ein Quartalsverlust angefallen in Höhe von 108 Mio. Euro, weil SAP viel Geld in einen Stellenabbau gesteckt habe. Auch die aktienbasierte Mitarbeitervergütung sei dieses Mal deutlich schwächer ins Gewicht gefallen, weil der Aktienkurs nicht mehr so stark zugelegt habe. Viele Mitarbeiter bei SAP bekämen mit steigenden Kursen der eigenen Aktie mehr Geld.SAP habe bereits vorläufige Zahlen vorgelegt und wegen der Corona-Krise seine Jahresprognose zusammenstreichen müssen. Der Umsatz sei im ersten Quartal noch um 7% auf 6,5 Mrd. Euro gestiegen, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe aber nur dank Wechselkurseffekten noch um 1% auf 1,48 Mrd. Euro zugelegt. SAP habe in der Nacht zudem mitgeteilt, dass die erst seit sechs Monaten amtierende Co-Chefin Jennifer Morgan Ende April aus dem Unternehmen ausscheide und Christian Klein den Konzern dann allein führen solle.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Warburg Research, Andreas Wolf, sie in einer Analyse vom 23.04.2020 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel von 145,00 Euro wurde bestätigt. Das Zahlenwerk sei nicht überraschend gewesen, jedoch das schnelle Ausscheiden von Co-Chefin Jennifer Morgan, so der Analyst. Für den Softwarekonzern spreche die relativ große Immunität gegen die Auswirkungen der Corona-Krise.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von RBC Capital Markets. Analyst Alex Zukin hat den Titel in einer Analyse vom 21.04.2020 von "outperform" auf "sector perform" abgestuft und das neue Kursziel mit 107,00 Euro angegeben. Der Softwarekonzern stehe angesichts des aktuell schwierigen Wirtschaftsumfelds womöglich länger vor Herausforderungen als gedacht, so Zukin. So gehe er davon aus, dass der Wettbewerb im Cloudgeschäft zunehmen und das Wachstum dort beim Konzern im Laufe des Jahres rückläufig sein dürfte. Auch die jüngsten Managemententscheidungen könnten sich negativ auf den Verkauf auswirken.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze SAP-Aktie: