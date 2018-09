Xetra-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

1,74 EUR 0,00% (06.09.2018, 13:34)



Wiener Börse-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

1,76 EUR +4,14% (06.09.2018, 13:34)



ISIN SANOCHEMIA-Aktie:

AT0000776307



WKN SANOCHEMIA-Aktie:

919963



Ticker-Symbol SANOCHEMIA-Aktie:

SAC



Kurzprofil SANOCHEMIA Pharmazeutika AG:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität. (06.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SANOCHEMIA Pharmazeutika-Aktie (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC).Die GMP-Einschränkungen, die das BASG im Frühjahr ausgesprochen habe, hätten auch im dritten Quartal 2017/18 ihre Spuren in den Finanzzahlen von SANOCHEMIA hinterlassen. So hätten die Umsätze nach neun Monaten um -3,0% unter den Vorjahreswerten gelegen. Auch die Guidance laute nun verhaltener, lasse jedoch nach Einschätzung der Analysten Spielraum auf Übererfüllung.Nach Anpassung ihrer Finanzprognosen nehmen Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Analysten von Sphene Capital, ihr aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 2,80 von EUR 3,20 zurück, bestätigen angesichts einer von ihnen auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursentwicklung von 60,9% aber ihr "buy"-Rating für die Aktien der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG. (Analyse vom 06.09.2018)Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie: