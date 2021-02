Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Europas größter Billigflieger erwarte wegen des Einbruchs des Reiseverkehrs während der Corona-Krise im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 einen Verlust von fast 1 Mrd. Euro. Zwar lasse sich die Entwicklung angesichts der Änderungen von Reisebeschränkungen schwer vorhersagen, doch prognostiziere das Management angesichts der Impfkampagnen für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr "verhalten optimistisch" einen Minus von 850 bis 950 Mio. Euro, habe das irische Unternehmen am Montag mitgeteilt. Erst Anfang Januar habe Ryanair wegen der Verschärfung von Lockdowns seine ohnehin schon dürren Geschäftspläne für den Winter noch weiter zusammengestrichen.Nach der Corona-Krise wolle Konzernchef Michael O'Leary dann aber wieder durchstarten. Im übernächsten Geschäftsjahr solle bei der Zahl der Fluggäste das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden. Bis zum Geschäftsjahr 2026 soll die Zahl der jährlichen Fluggäste dann auf 200 Mio. wachsen. Erst im Dezember habe der Konzern die Bestellungen für die Boeing 737 Max um 75 auf 210 Stück aufgestockt.Die aktuelle Situation sei für Ryanair natürlich sehr schwierig. Dennoch habe die Fluggesellschaft aufgrund ihrer niedrigen Kosten und der hohen Flexibilität sehr gute Chancen, im Falle einer allmählichen Normalisierung des Luftverkehrs zu den größten Gewinnern zu gehören. Mutige Anleger könnten bei der Ryanair-Aktie an Bord bleiben (Stopp: 13,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: