Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,27 EUR +0,37% (16.06.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,96 EUR +2,23% (17.09.2021, 14:19)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (17.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Bei Ryanair halte der positive Newsflow an. Nachdem das Unternehmen jüngst verkündet habe, dass man das Geschäft in den kommenden fünf Jahren stärker als gedacht vorantreiben wolle, würden nun Analysten mit angepassten Kurszielen auf den Plan treten. Und noch eine weitere spekulative Nachricht stütze die Ryanair-Aktie.Konkret habe Barclays das Kursziel für Ryanair angesichts ambitionierter mittelfristiger Geschäftsziele für 2026 von 18,20 auf 18,50 Euro erhöht und das Votum auf "overweight" belassen. Analystin Rishika Savjani habe in einer aktuellen Studie ihre Schätzungen für den Billigflieger angepasst und dabei ihren Zeithorizont bis 2026 erweitert. Die Aktie bleibe für sie ein Favorit.Noch optimistischer sei Credit Suisse. Die Schweizer Bank habe das Kursziel von Ryanair von 18,80 auf 20,19 Euro angehoben und das Rating auf "outperform" belassen. Analyst Neil Glynn habe dies in einer Studie mit der Aussicht auf Marktanteilsgewinne des Billigfliegers begründet. Im Sommer kommenden Jahres dürften zudem die angebotenen Kapazitäten auf Kurzstrecken unter denen des Sommers 2019 liegen.Und noch etwas sorge am Freitag für zusätzliches Branchen-Momentum: Nach einem Medienbericht vom Vortag werde am Markt darauf spekuliert, dass die britische Regierung die rote Liste der Länder mit hohem Infektionsgeschehen deutlich eindampfen werde. "Das ist der Energieschub, den die Reisebranche nach Monaten der Unsicherheit dringend braucht", habe Marktanalystin Susannah Streeter vom britischen Finanzdienstleister Hargreaves Lansdown kommentiert. In Deutschland sei die Corona-Inzidenz inzwischen den vierten Tag in Folge gesunken.Auch DER AKTIONÄR sei weiterhin optimistisch für seine Empfehlung und Branchen-Favorit Ryanair. Die Iren hätten aufgrund ihres flexiblen Geschäftsmodels de facto beste Chancen von einem mittelfristig sich abzeichnenden Aufschwung zu profitieren.Engagierte Anleger bleiben weiter an Bord, zumal sich auch das charttechnische Bild wieder deutlich aufgehellt hat, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Ryanair-Aktie laute 22,00 Euro. (Analyse vom 17.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)