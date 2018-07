Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

14,895 EUR -5,73% (23.07.2018, 12:34)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

14,88 EUR -4,15% (23.07.2018, 12:27)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (23.07.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktie stürzt um 7 Prozent ab! AktienanalyseFür den irischen Billigflieger Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) sind turbulente Zeiten angebrochen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Streiks, höhere Kerosinkosten und der harte Wettbewerb hätten im abgelaufenen Quartal in der Bilanz von Ryanair deutliche Kratzer hinterlassen. Der Aktie habe dies am Montag nach Veröffentlichung des Zahlenwerks nicht gut bekommen - das Papier sei um über 7 Prozent durchgesackt!Zu einem Gewinneinbruch bei Ryanair hätten unter anderem sinkende Ticketpreise geführt. Trotz rückläufiger Preise habe Ryanair seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um 9 Prozent auf fast 2,1 Mrd. Euro steigern können. Denn die Zahl der Fluggäste sei im gleichen Zeitraum um 7 Prozent auf 37,6 Mio. gestiegen. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahrs 2018/19 sei der Gewinn um gut 20 Prozent auf 319 Mio. Euro geschrumpft. Für das Gesamtjahr rechne Ryanair das erste Mal seit fünf Jahren mit einem Gewinnrückgang. Demnach rechne der Billigflieger mit Einnahmen zwischen 1,25 bis 1,35 Mrd. Euro - im Vorjahr habe der Konzern noch 1,45 Mrd. Euro verdient. Mit Zweifeln seien hingegen die aktuellen Gewinnziele für dieses Jahr von Investoren aufgenommen worden, es hänge vieles von den Ticket- und Kerosinpreisen ab.Ab Dienstag würden wegen eines Streiks des Kabinenpersonals europaweit über 600 Flüge ausfallen, zusammen mache das rund 12 Prozent des gesamten Angebots für ganz Europa aus. Die Flugbegleiter des Billigfliegers würden mehr Lohn und Urlaub verlangen. Es drohe der erste harte Sommerstreik in der Geschichte des Billigfliegers Ryanair.Das Gegenszenario sehe hingegen eine rasche Rückkehr in den Bereich von mindestens 16,00 Euro vor, dass dem Wertpapier im weiteren Verlauf Auftrieb bis rund 17,00 Euro geben könnte. Aber erst darüber dürfte sich die Aktie langsam aber sicher wieder aus der Gefahrenzone begeben und könnte Kursgewinne zunächst bis 18,00 Euro realisieren, darüber maximal bis 18,50 Euro. Ob das vor dem Hintergrund der zahlreichen Schwierigkeiten gelingen wird, muss stark bezweifelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: