Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

18,346 EUR -0,56% (23.08.2017, 13:20)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (24.08.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Das Tauziehen um Teile des insolventen Billigfliegers Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) beginne. Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe dem Gläubigerausschuss ein erstes Angebot vorgelegt. Und auch der irische Konkurrent Ryanair wolle womöglich für Air Berlin bieten - ganz oder teilweise.Während die Lufthansa-Aktie weiterhin von der Aussicht auf Schnäppchen aus der Insolvenzmasse getragen werde, sei das Papier von Ryanair zuletzt etwas von seinem Allzeithoch zurückgekommen. Branchenfavorit von "Der Aktionär" würden aber trotzdem die Iren bleiben. Mit kräftigem organischem Wachstum habe Ryanair die Konkurrenz auf dem europäischen Markt längst auf die Plätze verwiesen und dürfte diese Dominanz sogar noch weiter ausbauen.Aus charttechnischer Sicht präsentiere sich die Ryanair-Aktie trotz des kleinen Rücksetzers vom Allzeithoch stark: Der langfristige Aufwärtstrend sei intakt, die Unterstützung im Bereich von 17,75 Euro sollte Halt geben. Die Ryanair-Aktie bleibe ein Kauf, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2017)Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:18,26 EUR -0,65% (23.08.2017, 11:39)