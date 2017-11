ISIN Ryanair-Aktie:

Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (01.11.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von Analyst Christopher Combe von J.P. Morgan:Christopher Combe, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Billigfluggesellschaft Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF).Der Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal habe seine Prognose und die Konsensschätzung leicht verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Viel wichtiger sei allerdings, dass der irische Billigflieger trotz zahlreicher Kapazitätskürzungen seinen Ergebnisausblick auf das Geschäftsjahr 2017/18 bestätigt habe. Die Ryanair-Aktie berge derzeit ein Aufwärtspotenzial von rund 20%.Christopher Combe, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Ryanair-Aktie bestätigt und das Kursziel von 21 auf 20,25 Euro. (Analyse vom 01.11.2017)