Wien (www.aktiencheck.de) - Das von uns seit längerer Zeit als Möglichkeit in den Raum gestellte Extremszenario ist eingetreten: Russland hat den OPEC-Staaten die Zusammenarbeit bei den Rohölförderungskürzungen aufgekündigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hinzu komme der Corona-bedingte Nachfrageverfall, bei dem man gerade in den USA wahrscheinlich noch nicht das Schlimmste erlebt habe. Auch wenn die Zusammenarbeit der OPEC+-Staaten nicht wiederaufgenommen werden sollte, würden die Analysten bis Jahresende wieder leichtes Aufwärtspotenzial für den Ölpreis im Zuge einer Post-Corona-Erholung sehen. Nur wenn sich zwischen Russland und Saudi Arabien die Einsicht durchsetze, durch die aktuelle Situation selbst zu viel zu verlieren, würden sie Upside bei den Preisen gegenüber ihren neuen Prognosen sehen.Diese Preisniveaus dürften ähnlich wie 2015/16 mit einer signifikanten Pleitewelle bei US-Schieferölunternehmen und anderen schwächeren Playern in der Ölindustrie verbunden sein. (09.03.2020/ac/a/m)