Die Volatilität an den Aktienmärkten habe insbesondere in Europa einen Höchststand erreicht. Das spiegele den Stress wider, der mit dem vollständigen Einmarsch Russlands in die Ukraine verbunden sei: Denn das sei ein Ereignis, das Anfang Februar noch unwahrscheinlich schien. Was die absolute Höhe der Volatilität anbelange, so habe man noch nicht die Spitzenwerte erreicht, die man von großen Krisen kenne, und die ein Zeichen für die Kapitulation der Finanzmärkte wären.



Die Aktienindices hätten seit Anfang des Jahres Korrekturen erfahren, die jedoch uneinheitlich ausgefallen seien. Seit dem 1. März habe die Eurozone rund 15 Prozent verloren, der amerikanische Markt 10 Prozent, während der FTSE100 (Vereinigtes Königreich) nahezu stabil sei. Die Zinssätze seien nach einer relativ ruhigen Woche am Dienstag, dem 1. März, stark gesunken, insbesondere in Europa, was darauf hindeute, dass man in eine deutlichere Phase des Risikoabbaus eintrete. Bei den Rohstoffen schließlich, Hauptüberträger der Ansteckung der Volkswirtschaften durch die Krise, sei ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Nordsee-Öl habe neue Höchststände erreicht, Industriemetalle und Agrarrohstoffe würden steigen, und Gold werde seiner Rolle als sicherer Hafen gerecht.



Die Dinge würden sich sehr schnell ändern, und bis zu dieser Woche habe man sagen können, dass die Märkte mit einer recht schnellen Lösung des Konflikts gerechnet hätten, ohne größere Auswirkungen auf die Volkswirtschaften. Jetzt sei man an einem Wendepunkt angelangt: Einerseits profitiere der US-Markt relativ gesehen vom Rückgang der Zinssätze und den moderateren Erwartungen einer kurzfristigen Straffung der Geldpolitik durch die FED. Dies komme Wachstumswerten und defensiven Titeln zugute, die sich besser entwickeln dürften.



Andererseits würden die Experten die Auswirkungen der Sanktionen mit der Sorge vor einem Energieschock bewerten, der das Wachstum sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten behindern würde. Die in den letzten Tagen beobachtete Volatilität spiegele die Unsicherheit über die Folgen dieses Krieges wider: die Dauer des militärischen Konflikts, der Energieschock und die Sanktionen, wobei die Situation bis heute relativ binär geblieben sei.



Bewaffnete Konflikte hätten keine dauerhaften und signifikanten Auswirkungen auf die Märkte, es sei denn, sie würden zu einer Energiekrise führen, was heute im Raum stehe.



Anfang Februar hätten die Experten sein Engagement in Aktien reduziert, indem sie den Grad der Absicherung in ihren Portfolios erhöht hätten. Sie würden das Aktienexposure aktiv steuern, indem sie sich für einen potenziell binären Ausgang dieser Krise positionieren und dabei sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken berücksichtigen würden. Sie hätten ihr Engagement in Gold und in bestimmten Währungen wie dem US-Dollar, dem Yen und dem Schweizer Franken erhöht.



Die Experten hätten auch ihr Engagement in Rohstoffen (Bergbau und US-Ölsektor) erhöht und ihre Positionen in Finanzwerten reduziert, dem seit Anfang Februar am stärksten betroffenen Sektor. Die Experten würden einen flexiblen und pragmatischen Ansatz beibehalten, bis sie mehr Klarheit über den Ausgang des Krieges hätten. (Ausgabe vom 02.03.2022) (03.03.2022/ac/a/m)







