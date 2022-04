In der Vergangenheit hätten derart drastische Anstiege der geopolitischen Unsicherheit einen Einbruch in der wirtschaftlichen Aktivität zur Folge gehabt. 2001 sei dies besonders ausgeprägt gewesen, wie anhand der globalen PMI-Einkaufsmanagerindices abzulesen sei. 2003 sei der Konjunktureffekt nur von kurzer Dauer gewesen und die Wirtschaft habe sich rasch wieder gefangen. In beiden Fällen sei es nicht zu einer globalen Rezession gekommen.



Bei der jetzigen Krise lasse sich für den laufenden Monat eine Eintrübung der Konjunktur anhand der PMI-Indizes im Monat März in erster Linie in Europa feststellen, während im Rest der Welt die Indices im Durchschnitt gestiegen seien. Der globale PMI für Dienstleistungen sei abgeleitet aus den bisher bekannten Indizes sogar erheblich höher ausgefallen. Hier spiele der Wegfall der Covid-19 Restriktionen eine Rolle. Die dadurch ausgelösten positiven Effekte könnten in den kommenden Monaten jedoch zunehmend von dem Verlust an Kaufkraft aufgrund der weiterhin steigenden Inflation kompensiert werden.



Besondere Sorgen bereite in der EU der drohende Erdgaslieferstopp, nachdem Russland angekündigt habe, in Zukunft nur noch Rubelzahlungen zu akzeptieren. Der Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schätze, dass insbesondere Deutschland und Italien unter einem Erdgaslieferstopp leiden würden und das BIP dieser Länder in diesem Jahr um rund 2% niedriger ausfallen würde als ohne dieses Ereignis. Da die Erdgasmärkte global relativ segmentiert seien, wären die Auswirkungen eines Lieferstopps besonders auf Europa konzentriert. (Ausgabe April 2022) (07.04.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs hat voraussichtlich deutliche negative Rückwirkungen auf den globalen Konjunkturverlauf, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Übertragungskanäle würden über eine allgemeine Erhöhung der Unsicherheit, eine Verschärfung der Probleme bei den Lieferketten, wobei dies vor allem die Rohstofflieferungen inklusive eines drohenden Erdgaslieferstopps von Russland in die EU betreffe, sowie höhere Preise für eine breite Palette von Rohstoffen verlaufen. So sei der geopolitische Unsicherheitsindex GPR auf ein ähnlich hohes Niveau gestiegen wie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und auf ein höheres Niveau als beim Irak-Krieg von 2003.