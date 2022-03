Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Treffen zwischen den Außenministern der Ukraine und Russlands in Antalya (Türkei) ist beendet und die Leiter beider Delegationen hielten Pressekonferenzen ab, so die Experten von XTB.



Das wichtigste Ergebnis sei, dass keine größeren Fortschritte erzielt worden seien. Der russische Außenminister Lawrow sei nicht befugt gewesen, sich auf einen Waffenstillstand oder humanitäre Korridore zu einigen, da Russland der Meinung sei dass die eigentlichen Verhandlungen in Belarus stattfinden würden. Der ukrainische Außenminister Kuleba habe gesagt, Russland erwarte, dass sich die Ukraine ergebe, aber das werde nicht geschehen. Er habe jedoch erklärt, er sei offen für weitere Treffen auf hoher Ebene. Sein russischer Amtskollege Lawrow habe ebenfalls gesagt, dass weitere Treffen willkommen seien, aber nur, wenn sie einen Mehrwert brächten. Lawrow habe auch gesagt, dass die Ukraine nicht auf ihre Forderungen eingehen wolle und die Offensive daher fortgesetzt werde. Sowohl Kuleba als auch Lawrow hätten gesagt, dass ein Treffen zwischen Zelenski und Putin irgendwann in der Zukunft organisiert werden könnte.



Die Marktreaktion habe gezeigt, dass die Anleger auf ein etwas optimistischeres und substanzielleres Ergebnis hoffen würden. Die Indices hätten nachgegeben, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei um über 1% gefallen. Gold habe zugelegt und bewege sich wieder in Richtung 2.000 USD. (10.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



