Das russische Wirtschaftsministerium habe derweil einen geplanten Gesetzesentwurf zur Verringerung von Treibhausgas-Emissionen deutlich abgemildert, nachdem große Teile der Wirtschaft und andere Ministerien dagegen interveniert hätten. Während Klimaaktivisten darin einen Kniefall vor der Öl- und Gas-Lobby sehen würden, argumentiere die Regierung, dass der neue Ansatz stärker auf ein schrittweises Vorgehen abziele, bei dem die erreichten Ergebnisse und neue Erkenntnisse stärker einbezogen werden sollten. Ohnehin solle das Gesetz in erster Linie dazu dienen, Russlands Wirtschaft und Infrastruktur zu modernisieren und weniger dazu, bestimmte Klimakennzahlen zu erreichen. Denn schon durch den wirtschaftlichen Kollaps nach dem Zerfall der Sowjetunion werde Russland seine im Pariser Abkommen vereinbarten Klimaziele auch ohne große zusätzliche Anstrengungen erfüllen können.



Unabhängig davon, ob man in erster Linie den Menschen oder natürliche Faktoren dafür verantwortlich mache, sei die Erderwärmung ein Fakt und ebenso sei es eine Tatsache, dass Russland besonders stark betroffen sei. Denn die Erwärmung sei in der Nordpolarregion rund doppelt so stark ausgeprägt wie im weltweiten Durchschnitt. Große Teile Russlands seien von Dauerfrostböden geprägt und ihr Auftauen führe zunehmend zu Schäden an Pipelines, Wohngebäuden und sonstiger Infrastruktur. Schätzungen würden von drohenden wirtschaftlichen Einbußen im Umfang von jährlich rund 2,3 Mrd. Dollar sprechen, wenn sich dieser Prozess fortsetze, und diese Zahl sei vermutlich eher zu tief angesetzt als zu hoch.



In diesem Zusammenhang könnte bald eine neue, schwierige Klimadebatte anstehen. Denn falls die globale Erwärmung tatsächlich so drastisch voranschreite, wie es derzeit die immer düstereren Prognosen vieler Klimaforscher unterstellen würden, dann werde man unweigerlich vor einer schwerwiegenden Entscheidung stehen - nicht nur in Russland, sondern überall: Solle man die letztlich ja nicht unendlichen finanziellen und materiell-technischen Ressourcen und vor allem die begrenzte Zeit vor allem darauf verwenden, etwas aufzuhalten, das sich möglicherweise gar nicht (mehr) verhindern lasse oder eher darauf, mit den Folgen des Klimawandels klarzukommen (Hochwasserschutz für Küstenstädte, Umsiedlungsprojekte, neue Konstruktionsweisen von Gebäuden etc.)? Die Antworten darauf wären nicht nur aus gesellschaftlich-sozialer Sicht wichtig, sondern hätten auch ganz profunde Auswirkungen auf Wirtschaft und Investoren.



Der Moskauer Aktienindex habe Oktober mit mehr als 5% überdurchschnittlich zugelegt und sei damit auf ein neues Allzeithoch gestiegen. In US-Dollar gerechnet sei das Plus sogar noch etwas stärker ausgefallen (6,7%). Der Aktienindex auf US-Dollar-Basis sei zwar noch weit entfernt von neuen Rekordhochs; immerhin aber sei auch er auf den höchsten Wert seit vier Jahren gestiegen. (Ausgabe November 2019) (19.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Laut russischen Regierungsangaben hat sich das Wirtschaftswachstum im August und September deutlich beschleunigt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Russlands Volkswirtschaft dürfte im dritten Quartal um rund 1,9% p.a. gewachsen sein, rund doppelt so stark wie im zweiten. Bei einigen Analysten sorge der überraschend starke Zuwachs für Verwunderung, denn höhere Industrieproduktion und gute Ernteerträge in der Landwirtschaft würden nur einen Teil davon erklären. Das russische Wirtschaftsministerium selbst habe bei der Bekanntgabe der Zahlen die Erwartungen gedämpft und gehe für die kommenden Quartale wieder von niedrigeren Wachstumsraten aus.