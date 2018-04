Die Russische Zentralbank habe bisher nicht auf die Rubel-Abwertung reagiert, nur das Finanzministerium habe seine Fremdwährungskäufe zur Aufstockung des Reservefonds vorerst verschoben. Die Analysten würden aber erwarten, dass die Währungshüter am 27. April vorerst eine Pause im Zinssenkungszyklus einlegen würden, bis sich die Erwartungen wieder stabilisiert hätten.



Das Wachstumspotenzial sei in Russland wegen der demographischen Situation und der niedrigen Produktivitätssteigerungen, die auf geringe Investitionen zurückzuführen seien, mit ca. 1,5% verhalten. Der zur Erhöhung des Potenzialwachstums dringend notwendige Reformprozess werde durch den mangelnden Willen der Machthaber behindert. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Die von den USA Anfang April verabschiedeten Sanktionen hätten an sich keine Auswirkungen auf die Bonitätseinschätzung des russischen Staates, selbst wenn er den betroffenen Unternehmen unter die Arme greifen müsse. Die Staatsfinanzen seien nach wie vor solide und die externe Verschuldung niedrig im Vergleich zu vielen anderen Emerging Markets. Dies habe dazu geführt, dass Standard & Poor‘s das Fremdwährungsrating Russlands Ende Februar von BB+ auf BBB- angehoben habe. Damit würden zwei der drei Ratingagenturen Russland nun wieder im Investment Grade einstufen. Doch nachdem man zum Auftakt des Jahres 2018 eine Verschärfung der Sanktionen bereits als unwahrscheinlich abgetan habe, erhöhe die Entscheidung der USA die Unsicherheit in Bezug auf mögliche weitere Strafmaßnahmen wieder erheblich, insbesondere angesichts der Lage um Syrien und des Nervengiftanschlags in Großbritannien. Präsident Trump habe zwar am 16. April auf die Bekanntgabe weiterer Maßnahmen verzichtet, doch die Wahrscheinlichkeit für die Verschärfung des Sanktionsregimes sei hoch.



Die Analysten würden nach wie vor davon ausgehen, dass die Erweiterung der Beschränkungen auf die Staatsanleihen des russischen Staaten oder der Ausschluss der russischen Finanzinstitute aus dem SWIFT-Zahlungssystem zu extremen Maßnahmen zählen würden und trotz der jüngsten Eskalation unwahrscheinlich seien. (18.04.2018/ac/a/m)







Der Nervengiftanschlag in Großbritannien habe zu einer diplomatischen Krise zwischen Russland und dem Westen geführt. Die am 6. April bekannt gegebenen US-amerikanischen Sanktionen gegen einige russische Personen und mit ihnen assoziierte Unternehmen, darunter auch börsennotierte wie der größte russische Aluminiumproduzent Rusal oder En+ Group, hätten den Markt geschockt und zu einem Börsencrash und einer starken Rubelabwertung geführt. Insbesondere die rechtliche Unsicherheit in Bezug auf die exterritoriale Komponente der US-amerikanischen Sanktionen komme einem Embargo für die betroffenen Unternehmen gleich, weil auch die europäischen Unternehmen aus Angst vor US-Sanktionen keine Geschäfte mit ihnen tätigen würden.