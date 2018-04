Linz (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der neuen US-Sanktionsliste der USA stellt Russland wieder an den Pranger, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Sanktionen würden für die Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf, Cyber-Angriffe und für die Gewalt in Syrien und in der Ukraine verhängt. Panikverkäufe bei einem Aluminiumhersteller, der von den Sanktionen speziell betroffen sei, hätten weitere Abverkäufe an den Aktienmärkten und am Devisenmarkt ausgelöst. EUR/RUB sei in den letzten beiden Tagen von 70,42 auf 78,80 gesprungen. Ein weiteres Abrutschen könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. (11.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.