Die Russische Zentralbank habe am 28. Juli erneut ihre vorsichtige Haltung bestätigt und den Leitzins angesichts der Rubel-Schwäche (Folge der US-Sanktionen) sowie der im Juni angestiegenen Inflationsrate unverändert bei 9,0% gelassen. Die Analysten würden erwarten, dass der Lockerungszyklus im September wieder aufgenommen werde, sofern die geopolitischen Entwicklungen dies zulassen würden.



Die Umsetzung notwendiger Reformen werde durch bevorstehende Wahlen und den mangelnden Willen der Machtinhaber erschwert. Die neuen US-Sanktionen würden Russlands wirtschaftliche Isolation verstärken, indem sie dem Privatisierungsprozess, der ohnehin sehr schleppend verlaufe, weitere Steine in den Weg legen würden.



Die wirtschaftliche Erholung und eine konservative Fiskalpolitik würden Russland auf ein Rating-Upgrade hoffen lassen. Derzeit vergebe nur Fitch ein Investment Grade, während S&P und Moody’s Russland noch einen Notch darunter sehen würden. Die Ratings seien von soliden Staatsfinanzen und niedriger externer Verschuldung untermauert: Die Staatsverschuldung liege unter 15% des BIP und auch die Finanzierung des Defizits dürfte dank höherer Ölpreise und fiskalischer Reservefonds über die nächsten Jahre keine größeren Probleme bereiten. Die Auslandsverschuldung des Privatsektors sei in den vergangenen Jahren deutlich gesunken und auch die Kapitalabflüsse hätten abgenommen, sodass die Währungsreserven mittlerweile wieder bei über 400 Mrd. USD lägen. Mittelfristig seien die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sowie die Dynamik der Öl- und Gaspreise für das russische Rating entscheidend.



Politisch richte sich der Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2018, bei der eine weitere Amtszeit für Putin sehr wahrscheinlich sei. Die Parlamentswahl 2016 habe die Regierungspartei mit einem Stimmenanteil von 54,2% bei geringer Wahlbeteiligung eindeutig für sich entschieden. (07.08.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Juli wurde die makroökonomische Entwicklung in Russland erneut von politischen Ereignissen überschattet, so die Analysten der DekaBank.Der US-Kongress habe unerwartet schnell und nahezu einstimmig neue Sanktionen gegen Russland beschlossen und Präsident Trump sei nichts anderes übrig geblieben, als das Gesetz zu unterschreiben. Im Wesentlichen seien die bereits bestehenden Sanktionen zum Gesetz erhoben worden, was ihre Aufhebung sehr schwierig mache. Die zulässige Finanzierungsdauer für sanktionierte Unternehmen werde verkürzt. Die Möglichkeit nicht russischer Unternehmen, an Privatisierungen russischer Unternehmen teilzunehmen und sich am Bau und Erhalt von russischen Pipelines und Öl- und Gasförderprojekten zu beteiligen, werde deutlich eingeschränkt. Letzteres sei auf massive Proteste in der EU gestoßen, weil diese Regelung z.B. auch die vorwiegend europäischen Unternehmen betreffe, die am Bau der Nord Stream 2-Gaspipeline beteiligt seien. Ob diese Klausel aufgeweicht werde oder die Russland-Sanktionen auch zwischen der EU und den USA zu neuen Spannungen führen würden, sei noch offen.